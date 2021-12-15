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لإمداده بـ 70% من احتياجاته من الطاقة الكهربائية

الصحة تدشّن مشروعًا للطاقة الشمسية بمستشفى غزة الأوروبي

15 كانون أول / ديسمبر 2021 10:06

غزة - الرأي

دشّنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، مشروعا جديدا للطاقة البديلة في مستشفى غزة الأوروبي يهدف إلى تزويد الأقسام الهامة بالمستشفى بنحو 70% من احتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وثّمن وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في كلمته خلال حفل أقيم بالمستشفى، الدعم المقدم من جانب الحكومة والشعب الياباني لإتمام المشروع، وموقفهم التضامني الدائم مع الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو الريش إلى أن المشروع من شأنه أن يضمن استمرارية توصيل الطاقة الكهربائية للمستشفى، مثل أقسام العناية المركزة والعمليات وغيرها، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الطواقم الهندسية والإدارية في وزارته، والتي أثمرت بدورها إلى حالة التطوير المستمر الذي يشهده القطاع الصحي الفلسطيني على صعيد الانشاءات والتجهيزات، إلى جانب ما تشهده وزارة الصحة من تطوير مستمر على صعيد تعزيز وتطوير قدرات الكوادر البشرية.

وشهد حفل التدشين، مشاركة ممثل عن السفير الياباني السيد ماساهيرو ماتسوي ووفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع التي قامت بتنفيذ المشروع، وكذلك ممثلين عن سلطة الطاقة الفلسطينية.

ويعد المشروع من أكبر وأهم المشاريع، حيث بلغت تكلفته مليون و115 ألف دولار بتبرع سخي من الحكومة اليابانية ومن المأمول أن يتم استكمال الهدف بتوفير الطاقة الكهربائية بالكامل عبر مشروع آخر في المستقبل.

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