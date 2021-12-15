الاحتفال بتكريم اتحاد كمال الأجسام المشارك في البطولة الآسيويّة

احتفلت اللجنة الأولمبية بتكريم وفد اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنيّة المشارك في البطولة الآسيويّة بدولة لبنان، بحضور د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة، ومحمد العمصي، ورئيس الاتحاد د. طارق أبو الجديان والأعضاء والمُكرمين من الحكام والمدربين واللاعبين وذلك بمقرها بالمدينة.

وأشاد د. المجدلاوي بالإنجازات المتحققة في البطولة الذي يمثل إنجازاً مشرفاً، ومدعاة للفخر في هذا المحفل الإقليميّ، خاصة أنّ هذه الرياضة حققت نتائج ومراكز متقدمة في السنوات الاخيرة، رغم العوائق التي واجهتهم للمشاركة حتّى العودة، موضحاً أن الأولمبية ستقدم الدعم والمساندة للاتحادات كافة لتمثيل الوطن.

من جانبه، تحدث أبو الجديان عن المشاركة في البطولة، والفئات السنية وأوزانها والسباقات التي شارك بها الفريق الوطني، موضحاً أنّ الاتحاد سيعمل على الحضور المشرف في المشاركات المقبلة بعد التحضير المناسب من قبل اللاعبين اعتماداً على الطموح الذي يمتلكه اللاعبون.

والمكرمون هم: الحكم علاء سمارة، والمدرب طارق عبد الباري، واللاعبون، محمد مقداد، وسهيل الأسعد، وأيمن مسلم