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بعد الاحتفال بالعلم الفلسطيني..

هنية يلتقي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

15 كانون أول / ديسمبر 2021 10:40

هنية يلتقي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم
هنية يلتقي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

غزة- الرأي

التقى عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والوفد الإعلامي المرافق له، بالسيد عمارة شرف الدين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وذلك في زيارة بعثة المنتخب الجزائري بالدوحة.

وأعرب هنية، عن سعادة الأسرة الرياضية الفلسطينية برفع لاعبي المنتخب الجزائري للعلم الفلسطيني بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، مشيداً بالمواقف الدائمة التي تلعبها الجزائر في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كافة القضايا.

ونقل هنية، مباركة الأسرة الرياضية الفلسطينية، لدولة وشعب الجزائر، بهذه اللفتة الجميلة الخالدة في وجدان الشعب الفلسطيني، وسعادتهم بالتضامن من خلال رفع العلم الفلسطيني في هذ الصورة الكبيرة من التضامن بين الشعبين.

من جهته شكر شرف الدين، هنية والوفد الإعلامي الفلسطيني على هذه الزيارة، مؤكداً أن الجزائر وفلسطين جسد واحد وقلب واحد، وأن حب الجزائريين لفلسطين بالفطرة، متمنياً أن تغمر السعادة دائماً قلوبنا من خلال تحرير الأرض والمقدسات.

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