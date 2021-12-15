التعليم والمجلس الأعلى للرياضة يفتتحان بطولة كرة الطائرة

غزة- الرأي

افتتح التعليم العالي -دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، قسم النشاطات الطلابية، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بطولة الوزارة لكرة الطائرة بمشاركة عدة مؤسسات من التعليم العالي وبحضور د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وأ. خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية وعدد من المسؤولين.



وقد أوضح حمَّاد أن هذه البطولة هي الأولي من نوعها من حيث الترتيب والتنسيق ومشاركة مؤسسات التعليم العالي في بطولة مختصة بكرة الطائرة، مثنياً على دور الجميع الفاعل في إنجاح البطولة وخاصة قسم النشاطات- دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، وكذلك دورهم في تفعيل مؤسسات التعليم العالي ودعوتها للمشاركة في هذه البطولة وبطولات أخري جاري الترتيب لها.

يذكر أن البطولة تعقد لمدة ثلاثة أيام متتالية، وسيقام حفل تتويج وتكريم للفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني في احتفال مخصص لذلك علي أرض صالة سعد صايل الرياضية يوم الاربعاء صباحاً بعد إقامة المباراة النهائية بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومؤسسات التعليم العالي المشاركة في البطولة.

