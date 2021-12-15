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ضمن فعاليات أسبوع اللغة العربية

التعليم يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

15 كانون أول / ديسمبر 2021 10:44

التعليم يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
التعليم يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

غزة- الرأي

احتفت وزارة التربية والتعليم العالي في مدارس مديرية التربية والتعليم برفح بيوم اللغة العربية ضمن فعاليات أسبوع اللغة العربية، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل المعارض وبساتين اللغة العربية والتي ضمت أعمالاً من إنتاج الطلبة كالقصائد والمشغولات اليدوية والمنحوتات التي تعبر عن قيمة اللغة العربية، كما شملت الفعاليات احتفالات ومبارزات شعرية وإلقاء للقصائد وإسكتشات مسرحية وألعاب تبرز المكانة العظيمة للغة العربية في حياة البشر.


وقد شارك في هذه الفعاليات مدير التربية والتعليم برفح أ. أشرف عابدين، وبرفقته مدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوراني ورئيس مجمع اللغة العربية المدرسي د. جهاد العرجا، ومدير مجمع اللغة العربية الفلسطيني بوزارة التربية والتعليم العالي أ. إياد القطراوي، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمود لافي، ومشرفو اللغة العربية أ. حنان ريان، وأ. يحيى أبو العوف، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. زايد قشطة.


وفي كلمته تعليقاً على هذه الفعاليات أكد مدير التعليم على أهمية إبقاء اللغة العربية في الصدارة وغرس حبها وأهميتها في نفوس الطلبة، كونها لغة ممتعة وغنية بالمفردات والمعاني والكلمات، والتي خصها الله عز وجل أن تكون لغة القرآن ولغة أهل الجنة، لذلك تشعر بإحساس مختلف تجاه هذه اللغة، ومذاق جميل يجعلك تستمتع بما تسمع وما تقرأ.


من جانبه أكد القطراوي أن هذه الفعاليات التي تقوم بها مدارس مديريات رفح تأتي ضمن إطار الاحتفال بأسبوع اللغة العربية حيث يشرف على هذه الفعاليات المجامع الطلابية المختلفة التي تم تشكيلها سابقاً في المدارس في مختلف المديريات.


وأشار القطراوي إلى أن هذه الفعاليات تأتي أيضاً في إطار المنافسة الشريفة للفوز بجائزة المجمع المثالي على مستوى المديرية والترشيح لخوض منافسة أكبر مركزية على مستوى المديريات.


ومن جهته أعرب العرجا عن بالغ سعادته لحضور هذه الفعاليات التي وصفها بالرائعة والمبهرة وذات الأداء المتقن والجميل، كما تقدم بالشكر الجزيل لمديرية التعليم ومدارسها كافة، على هذا الاهتمام باللغة العربية، الذي يدفع الطلبة لحبها والتبحر فيها والإبداع في فعالياتها وأنشطتها.

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