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عبر تشريع يسمح بزيادة أعداد القوات التابعة لإدارة السجون

وزارة الأسرى: الاحتلال يتعمد التضييق على الأسرى وزيادة معاناتهم

15 كانون أول / ديسمبر 2021 10:53

وزارة الأسرى: الاحتلال يستهدف التضيق على الأسرى وزيادة معاناتهم
وزارة الأسرى: الاحتلال يستهدف التضيق على الأسرى وزيادة معاناتهم

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين، اقدام الكنيسيت الإسرائيلي، إقرار قانون يسمح بزيادة أعداد قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، بهدف التضيق على الأسرى وزيادة معاناتهم.

وأقر الكنيست،  بالقراءة الأولى مشروع قانون يهدف لتعزيز قوات ما يسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال دون الحاجة لتأهيل مناسب للعمل في مصلحة السجون، د بهدف تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم بشكل خاص دون باقي المعتقلين الجنائيين.

وقالت الوزارة إن الاحتلال وضع خلال السنوات الأخيرة الأسرى في دائرة الاستهداف عبر سن التشريعات والقوانين العنصرية التي من شأنها أن تزيد من معاناة الأسرى وتفاقهم ظروفهم المعيشية صعوبة، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت أن الاحتلال سن خلال السنوات الماضية أكثر من 20 قانوناً يتعلق بالدرجة الأولى بالأسرى، مثل قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون حرمان الأسرى من التعليم، ظقانون احتجاز مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، وغيرها من القانون العنصرية.

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