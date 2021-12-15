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وتستضيف نقابة أصحاب رياض الأطفال

دائرة النقابات بالعدل تعقد ورشة توعوية بعمل النقابات

15 كانون أول / ديسمبر 2021 11:21

دائرة النقابات بالعدل تعقد ورشة توعوية بعمل النقابات
دائرة النقابات بالعدل تعقد ورشة توعوية بعمل النقابات

غزة- الرأي

عقدت دائرة النقابات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل ورشة توعوية بعمل النقابات واستضافت فيها نقابة أصحاب رياض الأطفال ومجلس إدارتها المكون من خمسة عشر عضواً.


وحضر الورشة كل من أ. ناجي اللوح من قسم تسجيل النقابات، وأ. محمود جبر من قسم الرقابة والتدقيق وأ. محمود أبو كميل مراقب مالي وأ. نور الشوا مراقب إداري.


وناقش المجتمعون مهام مجلس الإدارة المشكل من النقيب ونائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق وباقي الأعضاء واستعراض أهمية العمل النقابي وتم مناقشة كذلك بعض الإشكاليات التي تواجه النقابة وتم عرض الحلول من قبل الوزارة التي دعت للاجتماع لوضع حل للعقبات التي تواجه عمل النقابة.


وسجلت النقابة لدى سجل النقابات بوزارة العدل تحت رقم 45 وتخدم 60 روضة من ضمن 700 منتشرة في قطاع غزة.


وتقوم وزارة العدل بمنح ترخيص للنقابات العاملة في القطاع بموجب قانون رقم 2 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية كما تقوم بالإشراف المالي والإداري عليها وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والمصادقة على اكتمال النصاب القانوني للأعضاء والإشراف على عقد الانتخابات النقابية.

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