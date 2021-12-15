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لتهنئته بالمنصب الجديد..

النائب العام يستقبل المهنئين ويؤكد على المسئولية المشتركة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 11:27

النائب العام يستقبل المهنئين ويؤكد على المسئولية المشتركة
النائب العام يستقبل المهنئين ويؤكد على المسئولية المشتركة

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مكتبه وفود المهنئين له بتوليه المنصب الجديد ، حيث شملت الزيارات، وفداً من مجلس عائلة النحال، ومجلس عائلة دغمش، ولجنة ملاك الأراضي.


وأكد النائب العام د. النحال، حرصه على تثبيت علاقة الشراكة مع المجتمع، التي تسعى النيابة العامة من خلالها؛ لتعزيز الشفافية، وتكريس التعاون والتنسيق؛ للارتقاء بحالة الأمن والاستقرار، وواقع العدالة الجنائية في قطاع غزة، وشدد على أن النيابة تسير بخطىً واثقة، وسياسات ممنهجة  وجلية؛ لتحقق أهدافها السامية، في خدمة المواطن الفلسطيني،  وتعزيز ثقته بنفسه وبمنظومة القضاء ومؤسسات الدولة، وشدد على أن المسئولية مشتركة بين مؤسسات المجتمع والجهات القضائية والتنفيذية في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.


من جهتهم تقدم الوفود، بدروع التكريم للنائب العام، متمنين له التوفيق والسداد، وأن يكتب الله على يديه الخير والعدل ، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

النائب العام يستقبل المهنئين ويؤكد على المسئولية المشتركة 268810731_5318003488227421_7801964034411046270_n
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