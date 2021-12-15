ديوان المظالم يستقبل وفداً من مركز ميزان القسط للثقافة والتطوير

غزة- الرأي

استقبل ديوان المظالم بمجلس الوزراء، وفداً من مركز ميزان القسط للثقافة حيث مثل المركز المحامي كمال حجازي .



واستقبل الوفد كلا من مدير وحدة حقوق الإنسان موفق الضاني و مطر العجلة مدير العلاقات العامة والإعلام وذلك لمناقشة العديد من القضايا الخاصة باختصاص العيادة القانونية الخاصة بالإعلامين التابعة للمركز.



من جانبه، تحدث مدير مركز ميزان القسط عن اختصاصات المركز وانجازاته والعلاقات بين المركز والمؤسسات القانونية والإعلامية .



كما استعراض موفق الضاني أبرز الانجازات التي تم تحقيقها من قبل ديوان المظالم والتى انعكست بشكل ايجابي على المواطنيين وكذلك التطرق الي المعيقات التي تواجه المؤسسات الحقوقية العاملة بقطاع غزة.



وفي ختام الزيارة ثمن مدير وحدة حقوق الانسان هذه الزيارة، وأكد على اهميتها وضرورة استمرار تلك الزيارات والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الديوان وكافة المؤسسات الحقوقية على مستوى الوطن، موضحاً أن ديوان المظالم مستعد لاستقبال أي مظلمة من المواطنين بما فيهم الصحفيين فهم جزء اصيل من المجتمع وركن مهم لرفعة شعبنا والدفاع عن قضاياه العادلة.



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق بعمل مقترح مسودة تفاهم للتعاون بين المركز وديوان المظالم ليتم دراستها من قبل المختصين والاتفاق بخصوصها.