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زراعة غزة تتفقد مزارعي ومربي الثروة الحيوانية

15 كانون أول / ديسمبر 2021 12:27

زراعة غزة تتفقد مزارعي ومربي الثروة الحيوانية
زراعة غزة تتفقد مزارعي ومربي الثروة الحيوانية

غزة- الرأي

نفذت الطواقم الفنية في مديرية زراعة غزة، جولة تفقدية على مزارعي ومربي الثروة الحيوانية في محافظة غزة.


وتأتي الجولة بهدف تقوية الترابط والتعاون بين الوزارة و المزارعين، وتقديم الارشادات والتوصيات اللازمة للحماية من المنخفضات الجوية و تأثيرها على مزارعهم.


وشملت الجولة جميع القطاعات الزراعية، منها مربي الدجاج اللاحم والبياض، ومربي الأغنام الأبيض و الأسود، وكذلك  مزارعي الخضروات المكشوفو والمحمية، و مزارعي البستنة الشجرية . 


بدوره، أكد مدير المديرية م. أحمد فطاير، على وقوف الوزارة بجانب المزارعين والمرببن والعمل على تذليل الصعاب من أجل تقديم خدمة تليق بمستوى المنتج الفلسطيني، بالإضافة إلى تشجيع العمل على تطوير النمط الزراعي و تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة، وصولاً لأكثر انتاج و أعلى جودة ممكنة.


وتم خلال الجولة التشديد على المزارعين بضرورة  ترشيد استهلاك المبيدات و الأسمدة والالتزام بفترة الأمان.

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