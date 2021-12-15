وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش بالعمل تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستلم مشاريع تأهيل الطرق الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية 10 مواقع ثقافية استطاعت أن تمثل مرجعاً متكاملاً للقارئ العربي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش خطة عام 2022 مع المؤسسات الدعوية الشريكة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تناقش مع هيئة التقاعد قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستعرض خطتها التنموية الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشارك في ترسية عطاء مشروع للتعاونية الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُخطر 6 منشآت تجارية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش"و"القدرة" يتوجان الجامعة الإسلامية بكأس بطولة الجامعات لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس برئاسة مشعل يصل بيروت
أخبار » الأخبار الحكومية

زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الأغنام بالمحافظة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 12:33

زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الأغنام بالمحافظة
زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الأغنام بالمحافظة

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خان يونس، جولة ميدانية إرشادية على مربي الأغنام في محافظة خان يونس.

وتتطرق م .أسعد ابوطعيمه رئيس قسم الانتاج الحيواني في المديرية، إلى تطبيق الاختيار الصحيح للسلالة، أو السلالات المرغوب في تربيتها والملائمة لظروف التربية.

ودعا أبوطعيمه إلى اتباع التغذية السليمة للأغنام، والتى تتطلب نظاماً غذائياً، يشتمل النظام الغذائي المخصص لها على كافة العناصر التي تجعله متوازنا.  

وفي نفس السياق، أكد ابوطعيمة على أهمية العناية الصحية بالأغنام، وعلى ضرورة تطبيق الطرق والاجراءات الوقائيّة اللازمة لصحة القطيع.  

بدورهم، أثنى المربين على تلك الزيارات، وأهميتها كإرشاد وتوجيه، والاستفادة من الارشادات الفنية الخاصة بتربية الاغنام.

  ويأتي ذلك ضمن دور وزارة الزراعة بمتابعة القطاع الزراعي،وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.

267187848_4867260979973446_4694671254411394759_n زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الأغنام بالمحافظة زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الأغنام بالمحافظة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟