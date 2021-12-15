زراعة خانيونس تنفذ جولة ارشادية على مربي الأغنام بالمحافظة

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خان يونس، جولة ميدانية إرشادية على مربي الأغنام في محافظة خان يونس.

وتتطرق م .أسعد ابوطعيمه رئيس قسم الانتاج الحيواني في المديرية، إلى تطبيق الاختيار الصحيح للسلالة، أو السلالات المرغوب في تربيتها والملائمة لظروف التربية.

ودعا أبوطعيمه إلى اتباع التغذية السليمة للأغنام، والتى تتطلب نظاماً غذائياً، يشتمل النظام الغذائي المخصص لها على كافة العناصر التي تجعله متوازنا.

وفي نفس السياق، أكد ابوطعيمة على أهمية العناية الصحية بالأغنام، وعلى ضرورة تطبيق الطرق والاجراءات الوقائيّة اللازمة لصحة القطيع.

بدورهم، أثنى المربين على تلك الزيارات، وأهميتها كإرشاد وتوجيه، والاستفادة من الارشادات الفنية الخاصة بتربية الاغنام.

ويأتي ذلك ضمن دور وزارة الزراعة بمتابعة القطاع الزراعي،وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.