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بعنوان "الوظيفة الاجتماعية للشرطة وفن التعامل مع الجمهور"

الشرطة تفتتح دورة تدريبية للشرطة النسائية والمباحث العامة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 12:39

الشرطة تفتتح دورة "الوظيفة الاجتماعية للشرطة وفن التعامل مع الجمهور"
الشرطة تفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتحت وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة، بالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرآة، دورةً بعنوان "الوظيفة الاجتماعية للشرطة وفن التعامل مع الجمهور" لـعددٍ من منتسبي شرطة المحافظات والشرطة النسائية والمباحث العامة.

وأوضح المقدم أحمد مقبل رئيس قسم التدريب التخصصي بوحدة التخطيط والتطوير:" أن الدورة تهدف إلى الارتقاء بالكادر الشرطي العامل، بما يساهم في رفع قدراتهم وأدائهم في العمل ".

مضيفاً أن عدد الملتحقين في الدورة "120" متدرب منتسبي شرطة المحافظات والشرطة النسائية والمباحث العامة، بواقع "25" ساعة تدريبية ستتناول موضوعات الوظيفة الاجتماعية للشرطة، وفن التعامل مع الجمهور، وأصول التحقيقات في قضايا النساء ".

يذكر أن وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة تنظم العديد من الدورات التدريبية والتخصصية وورش العمل في مختلف المجالات المطلوبة في العمل لتعزيز وتطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم.

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