"عياش"و"القدرة" يتوجان الجامعة الإسلامية بكأس بطولة الجامعات لكرة الطائرة

غزة- الرأي

توج فريق الجامعة الإسلامية بكأس بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة، وتسلم كابتن فريق الجامعة عبد الله العطار كأس البطولة من جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. إبراهيم القدرة وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك عقب فوز الإسلامية في المباراة النهائية على جامعة الإسراء بثلاثة أشواط صباح اليوم الأربعاء في صالة سعد صايل بغزة.



وحضر المباراة النهائية والتتويج كل من د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وخالد عدوان مدير دائرة الشئون والخدمات الطلابية، وسعيد أبو سلطان مستشار المجلس الأعلى، ومحمد حلس مدير وحدة الرياضة بالمجلس، ود. سعيد الغرة عميد شئون الطلبة بالجامعة الإسلامية، ود. عطا الجزار مدير شئون الطلبة بجامعة الإسراء.



وألقى جابر عياش كلمة المجلس الأعلى للشباب والرياضة موجها التحية للجامعات والكليات المشاركة، وأكد على أهمية النشاط الرياضي ورعاية البطولات بين الطلاب لتعزيز المحبة وممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الواعدة في كل الألعاب.



بينما تحدث د. إبراهيم القدرة وكيل التعليم العالي عن دور الأنشطة الرياضية في تنمية القدرات لدى الطلاب من خلال ممارسة الأنشطة اللامنهجية ومنها الرياضة، مؤكدا حرص التعليم العالي على الاهتمام بالنشاط الرياضي وتشجيع الطلاب على الانخراط في البطولات والألعاب الرياضية.



وفي ختام البطولة جرى تكريم حكام البطولة والفرق المشاركة وتسلمت جامعة الإسراء كأس المركز الثاني، والجامعة الإسلامية كأس البطولة.



يذكر أن لجنة الإشراف على تنظيم البطولة ضمت كل من:" خالد الجرجاوي وحسن هنية من وزارة التعليم العالي، وإياد الجيش وأحمد الخطيب وفادي جابر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة".