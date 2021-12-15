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مباحث التموين تُخطر 6 منشآت تجارية مخالفة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 12:52

مباحث التموين تُخطر 6 منشآت تجارية مخالفة
مباحث التموين تُخطر 6 منشآت تجارية مخالفة

غزة- الرأي

أوقفت دائرة مباحث التموين في الشرطة منشأة عن العمل بشكل مؤقت عن العمل، وأخطرت 6 منشآت وذلك بسبب عدم الالتزام بالنظافة والشروط الصحية.

جاء ذلك، خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة الطب الوقائي بوزارة الصحة على المطاعم والمحلات التجارية.

وبينت مباحث التموين أنه تم إخطار المنشآت المخالفة لحين تسوية الأوضاع القانونية والصحية وفي حال تكرار المخالفة يتم إيقاف المنشأة حسب الأصول.

في سياق آخر، ضبطت مباحث التموين في شمال غزة "2 طن" ملح طعام منتهي الصلاحية خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة الصحة وذلك داخل مخازن أحد التجار.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم التحفظ على الكمية داخل مخزن التاجر، وإحالته للدائرة القانونية بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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