العمل التعاوني تشارك في ترسية عطاء مشروع للتعاونية الزراعية

غزة- الرأي

شاركت هيئة العمل التعاوني، في اجتماع دراسة العروض الفنية والمالية لمشروع إنشاء بركس وبيت تعبئة لجمعية غزة التعاونية الزراعية شمال قطاع غزة.



ومثل الهيئة محمود اصليح وبمشاركة م. ماجد صالح مدير دائرة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية واستشاري الجمعية.

وسيقام المشروع الممول من منظمة الفاو بقيمة (184000) دولار، على مساحة أكثر من (700) متر، وسيستخدم كبيت تعبئة وفرز للمزارعين في شمال القطاع، فيما سيخدم شريحة واسعة من مزارعي الفراولة والخضار.



وتمت دراسة التحليل المالي والفني للعروض المقدمة من قبل الشركات، فيما تمت الترسية على إحدى الشركات وفق الأنظمة والإجراءات القانونية المتبعة في وزارة الاشغال بما يخص ترسية العطاءات على المقاولين المصنفين لديها.



وتبذل هيئة العمل التعاوني جهوداً في متابعة مشاريع الجمعيات التعاونية والتحقق من الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية في تنفيذها.