وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش بالعمل تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستلم مشاريع تأهيل الطرق الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية 10 مواقع ثقافية استطاعت أن تمثل مرجعاً متكاملاً للقارئ العربي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش خطة عام 2022 مع المؤسسات الدعوية الشريكة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تناقش مع هيئة التقاعد قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستعرض خطتها التنموية الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشارك في ترسية عطاء مشروع للتعاونية الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُخطر 6 منشآت تجارية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش"و"القدرة" يتوجان الجامعة الإسلامية بكأس بطولة الجامعات لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس برئاسة مشعل يصل بيروت
أخبار » الأخبار الحكومية

العمل التعاوني تشارك في ترسية عطاء مشروع للتعاونية الزراعية

15 كانون أول / ديسمبر 2021 12:54

العمل التعاوني تشارك في ترسية عطاء مشروع للتعاونية الزراعية
العمل التعاوني تشارك في ترسية عطاء مشروع للتعاونية الزراعية

غزة- الرأي

شاركت هيئة العمل التعاوني، في اجتماع دراسة العروض الفنية والمالية لمشروع إنشاء بركس وبيت تعبئة لجمعية غزة التعاونية الزراعية شمال قطاع غزة.


ومثل الهيئة  محمود اصليح وبمشاركة م. ماجد صالح مدير دائرة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية واستشاري الجمعية.
وسيقام المشروع الممول من منظمة الفاو بقيمة (184000) دولار، على مساحة أكثر من (700) متر، وسيستخدم كبيت تعبئة وفرز للمزارعين في شمال القطاع، فيما سيخدم شريحة واسعة من مزارعي الفراولة والخضار. 


وتمت دراسة التحليل المالي والفني للعروض المقدمة من قبل الشركات، فيما تمت الترسية على إحدى الشركات وفق الأنظمة والإجراءات القانونية المتبعة في وزارة الاشغال بما يخص ترسية العطاءات على المقاولين المصنفين لديها.


وتبذل هيئة العمل التعاوني جهوداً في متابعة مشاريع الجمعيات التعاونية والتحقق من الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية في تنفيذها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟