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الحكم المحلي تستعرض خطتها التنموية الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 01:02

الحكم المحلي تستعرض خطتها التنموية الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة
الحكم المحلي تستعرض خطتها التنموية الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة

غزة- الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي أولى لقاءاتها لإستعراض الخطة التنموية الاستراتيجية (2022- 2024)م، بمشاركة مدراء التخطيط الاستراتيجي على مستوى بلديات قطاع غزة.

ورحبت مدير عام التخطيط والسياسات بالوزارة م.منى سكيك   بالحضور الكريم معبرة عن شكرها الجزيل لكافة البلديات ، مشيرة إلى أن الخطة للأعوام المقبلة ستعمل على دعم المشاريع وتطوير وتعزيز إطار تشريعي ومؤسساتي عصري وحديث لتمكين الوزارة و الهيئات المحلية من أداء مهامها.

واستعرضت سكيك مراحل اعداد خطة التنمية الاستراتيجية للأعوام (2022_2024)؛ ورؤية ورسالة ومنهجية وأهداف الوزارة في تطبيق الخطة.

وأكدت أن من ضمن الأهداف الرئيسية تمكين الهيئات المحلية والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية الشاملة، لافتة أن الهدف المرجو تحقيقه أن يكون عام 2022 عام الحكم المحلي.

وأضافت: " نسعى أيضا إلى تعزيز عملية مشاركة المواطنين في صنع القرار والرقابة على التنفيذ والقيام بالتزامهم اتجاه الهيئات المحلية، والعمل على تقوية قنوات الاتصالات الداخلية والخارجية بين الوزارة والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام".

وأوضحت سكيك أن من ضمن أهداف الخطة للوزارة الوصول إلى بلدية ذكية وتحسين جودة الخدمات من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتمكين الوزارة من تطبيقها، مؤكدة أهمية الوصول لمنظومة مخططات حضرية شمولية إقليمية تنموية متكاملة مستجيبة لمتطلبات النمو العمراني وقادرة على مواجهة التحديات.

من جهة أخرى تم فتح باب النقاش لمدراء التخطيط في الهيئات المحلية لاثراء النقاش وإضافة الملاحظات التي من شأنها الخروج بخطة تنموية استراتيجية متكاملة.

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