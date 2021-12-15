10 مواقع ثقافية استطاعت أن تمثل مرجعاً متكاملاً للقارئ العربي

وكالات – الرأي:

مع التّطور الكبير الذي وصل إليه الإنسان في العصر الحديث وانتشار المعلومات بمصادرها الموثوقة على المواقع الكثيرة على الإنترنت، ظهرت الكثير من المواقع الثقافية العامة التي تُشبَّه بالموسوعات الثقافية الشاملة التي تضمّ الكثير من المعلومات الموثوقة في مختلف الاختصاصات والمجالات التي تهمّ القارئ العربي، وفيما يأتي أفضل مواقع ثقافية عامة لعام 2021:

أفضل مواقع ثقافية عامة لعام 2021

توجد مجموعة مميزة من المواقع الثقافية العامة في العالم العربي والتي توفِّر للقارئ العربي إجابات شافية موثوقة عن كثير من الأسئلة المتنوعة، ومن هذه المواقع الثقافية ما سيأتي:

محتويات

يُعدّ موقع محتويات واحدًا من أفضل المواقع الثقافية العامة في العالم العربي لعام 2021م، فقد قدّم الموقع طيلة العام وفي السنوات السابقة أيضًا مجموعة كبيرة من المقالات في مختلف المجالات والاختصاصات، وكانت هذه المقالات شاملة لمعلومات موثوقة مكتوبة من قبل أمهر الكُتاب والمختصين في الوطن العربي، ومدققة من قبل مجموعة من المدققين النخبة في العالم العربي، حيث قدّم الموقع مقالات في المجال الديني التشريعي وخاصة في المناسبات الدينية المختلفة، إضافة إلى المقالات التعليمية والثقافية ومقالات الأدب والعبارات والكلمات، كما قدّم الموقع نخبة المقالات الخاصة بالخدمات الخليجية المتنوّعة، وغير ذلك من المقالات التي تضم كافّة الاختصاصات وجميع الاهتمامات التي قد تخطر في بال الزائر، ليكون موقع محتويات أحد أشهر وأفضل المواقع الثقافية في العالم العربي.

المرجع

ويُعدّ موقع المرجع أيضًا من أشهر وأفضل المواقع الثقافية العامة في العالم لعام 2021م، حيث يضمّ الموقع مجموعة كبيرة من الأقسام والتصنيفات، والتي تُعدّ شاملة لكافّة الاختصاصات والاهتمامات التي قد يهتم بها القارئ في الوطن العربي، ويشمل موقع المرجع مقالات في الفتاوى والمناسبات والمواضيع الإسلامية، إضافة إلى مقالات في الأدب والتاريخ، ومقالات تعليمية متنوعة، ومقالات خاصّة بالخدمات في المملكة العربيَّة السعودية وفي مختلف دول الخليج العربي، كما يضمّ الكثير من المقالات في مختلف الأقسام والتصنيفات التي قد يهتمّ بها الزائر، ليكون موقع المرجع أحد أشهر وأفضل وأكثر المواقع العربية شموليَّة في عام 2021.

موضوع

يُعدُّ موقع موضوع من المواقع العربية الكبيرة، فهو موقع يحوي عشرات الآلاف من المقالات المتنوعة في مختلف المجالات والأقسام، حيث تشمل هذه المقالات المواضيع التاريخية والرياضية والدينية والسياحية والجغرافية ومواضيع الخدمات والأقسام العامة وغير ذلك من المواضيع التعليمية والثقافية المتنوعة، وهذا العدد الكبير من المقالات التي تحوي معلومات موثوقة جعلت من موقع موضوع أحد أفضل وأشهر المواقع العربيَّة الثقافية في العالم العربية لعام 2021م.

مقالاتي

إنَّ موقع مقالاتي هو واحد من أشهر المواقع العربية الثقافية في العالم العربي لعام 2021، فقد عملت غدارة موقع مقالاتي بما فيها من مطورين وكُتاب ومدققين طيلة العام وفي السنوات السابقة أيضًا من أجل الوصول بموقع مقالاتي إلى المكانة المرموقة التي هو فيها الآن، فقد ضمّ الموقع مجموعة كبيرة من المقالات المتنوعة والمختلفة في مختلف المجالات والاختصاصات والتصنيفات والأقسام، حيث يشمل الموقع الكثير من المقالات الخاصة في التغذية والطبخ والطب والتعليم والأدب ويشمل أيضًا مقالات إسلامية ومقالات اقتصادية لها علاقة بالمال والتجارة والأعمال وغير ذلك من المقالات المتنوعة المواضيع والتي جعلت من موقع مقالاتي أحد أشهر وأفضل المواقع الثقافية المتنوعة في العالم العربي.

أفضل مواقع تعليمية لعام 2021

أمَّأ أفضل المواقع التعليمية في الوطن العربي لعام 2021 فهي المواقع المميزة الآتية:

موقع نفهم

يُعدّ موقع نفهم من أهم المواقع التعليمية في الوطن العربي لعام 2021م، حيث يقدّم الموقع خدمات تعليمية مميزة عبر فيديوهات خاصّة يتمّ في هذه الفيديوهات شرح المناهج الدراسية بطريقة بسيطة وسهلة لجميع الطلاب وبشكل مجاني أيضًا، كما يضمّ الموقع مساحة خاصّة من أجل طرح الأسئلة التي تتعلق بالمناهج الدراسية التي يتمّ الشرح عنها في الفيديوهات الخاصّة في الموقع، ويحوي الموقع مكانًا مخصصًا للأشخاص الراغبين بتقديم الشروح للطلاب الموجودين على الموقع، ليكون موقع نفهم موقعًا تفاعليًا تعليميًا مميزًا.

موقع أكاديمية حسوب

إنَ موقع أكاديمية حسوب هو واحد من المواقع التابعة لشركة حسوب، ويقوم موقع أكاديمية حسوب بتوفير العديد من المقالات والدروس الخاصّة والتي تُقدم بجودة عالية في مختلف المجالات والاختصاصات وباللغة العربية بشكل حصري، ومن أهم الاختصاصات التي يركز عليها مقع أكاديمية حسوب هي البرمجة وإدارة الأعمال والتسوي والتصميم والجرافيكس وغير ذلك، كما يوفّر الموقع إمكانية المساهمة من قبل اي شخص يجد في نفسه القدرة الكافية على الكتابة في الموقع بطريقة احترافية وجودة عالية

موقع أ ب ت التعليمي للأطفال

إنَّ موقع ألف باء تاء التعليمي الخاص للأطفال هو موقع من المواقع التعليمية المميزة في العالم العربي في عام 2021م، حيث يختص هذا الموقع بتعليم اللغة العربية للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 سنة، وذلك من خلال مهارات التعليم المميزة التي يقدمها الموقع والتي تشمل التسلية والمرح من دون أن يشعر الطفل بالملل أثناء التعلم، وتكون الفترة التعليمية الخاصة بالطفل مليئة بالمتعة والمعلومات الجديدة التي تفيد الطفل، ويمكن للأطفال الدخول والتعلم في هذا الموقع مباشرة دون شرط القراءة أو الكتابة السليمة، فالموقع يقوم بتعليم الطفل القراءة والكتابة بأساليب تعليم مميزة.

أفضل مواقع اقتصادية لعام 2021

أمَّا أفضل المواقع الاقتصادية لعام 2021 فهي المواقع الآتية:

موقع اندبندنت عربية

هو موقع اقتصادي إخباري مميز يضم العديد من الأقسام والتصنيفات التي تحوي الكثير من المقالات والأخبار والمعلومات والآراء المختلفة في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والرياضية والفنون والصحة والأبراج وغير ذلك من المجالات والمواضيع، كما يشمل الموقع العديد من الحورارات والأخبار اليومية ساعة بساعة والتحقيقات والآراء المميزة والمختلفة، وهذا ما يجعل منه أحد أشهر المواقع الاقتصادية والإخبارية في العالم العربي لعام 2021م.

موقع أرقام

إنَّ موقع أرقام هو عبارة عن شركة مختصة تقوم بنشر المعلومات التي تتعلق بمجال الاقتصاد والمال والتي يسعى لمعرفتها المستثمرون في العالم العربي بشكل عام، وهو بوابة يدخلها الباحثون عن كافة الأخبار الاقتصادية التي تتعلق بأسواق الأسهم في الخليج العربي على وجه الخصوص، ويدخلها أيضًا الباحثون عن المعلومات والأخبار الاقتصادية الموثوقة في الوطن العربي بشكل عام، ليكون موقع أرقام أحد أهم المواقع الاقتصادية التي يدخلها الأشخاص من أصحاب الوظائف الاقتصادية المرموقة للاطلاع على أبرز الأخبار الاقتصادية اليومية.

موقع مباشر

إنَّ موقع مباشر هو واحد من أكبر المواقع الإلكترونية في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا أيضًا، ويقدم الوقع العديد من الخدمات الخاصّة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهو موقع اقتصادي يعمل على تغطية كافة الأخبار التي تخص البوصات العربية، كما يقوم بتقديم التحليل التي يهتم بها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم العربي، ويوجد لموقع مباشر العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة وفي الكويت، كما يقع الفرع الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، كما يضم العديد من الصحفيين الذين يتوزعون في أكثر من عشرة دول في العالم العربي ليكون الموقع واحدًا من أشهر المواقع الاقتصادية في العالم العربي اليوم.