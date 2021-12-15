الحكم المحلي تستلم مشاريع تأهيل الطرق الزراعية

غزة- الرأي

استلمت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي جزءاً من مشاريع تأهيل الطرق الزراعية في المحافظة الوسطى.



حيث تم استلام مشروع كل من شارع ابو خصيوان في دير البلح وشارع السكة في المغازي وشارع 2B بالزوايدة وشارع رقم 8 بالمصدر وشارع بلال بن رباح بوادي السلقا، وذلك بحضور مهندس وزارة الأشغال ومديري المشاريع في البلديات ومهندسي Undp.



بدوره ذكر م. رامي المصري مدير عام المشاريع بالوزارة أن المشروع يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين من خلال تأهيل عدد من الشوارع الترابية التي تتعرض للإنجراف في فصل الشتاء.



وأكد أن تأهيل الشوارع الترابية سيكون في ال25 بلدية في قطاع غزة وجاري العمل على اتمام تنفيذ المشروع في باقي المحافظات.

