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التفتيش بالعمل تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع

15 كانون أول / ديسمبر 2021 01:26

الإدارة العامة للتفتيش تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع والعاملين حول مفاهيم السلامة المهنية
الإدارة العامة للتفتيش تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع والعاملين حول مفاهيم السلامة المهنية

غزة- الرأي

نفذت دائرة التوعية والإرشاد في الإدارة العامة للتفيش وحماية العمل ممثلة بـ م. رائد أبو شهلا، لقاءين توعويين منفصلين بالشراكة مع قسم تفتيش عمل الوسطى ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، في مصنعي القدس للصناعات الكيماوية-"روزان"، ومصنع الخليج للمنتجات الغذائية.


واستهدفت اللقاءات مجموعة من العاملين وأصحاب المصنعين، وتم خلالهما توعية الحضور بمفاهيم واشتراطات السلامة والصحة المهنية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000. 


وتأتي هذه اللقاءات، ضمن سلسلة لقاءات توعية وإرشادية تنفذها دائرة التوعية والإرشاد خلال شهر ديسمبر 2021.

الإدارة العامة للتفتيش تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع والعاملين حول مفاهيم السلامة المهنية 267398792_2146374035527199_909535429583847670_n
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