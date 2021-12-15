التفتيش بالعمل تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع

غزة- الرأي

نفذت دائرة التوعية والإرشاد في الإدارة العامة للتفيش وحماية العمل ممثلة بـ م. رائد أبو شهلا، لقاءين توعويين منفصلين بالشراكة مع قسم تفتيش عمل الوسطى ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، في مصنعي القدس للصناعات الكيماوية-"روزان"، ومصنع الخليج للمنتجات الغذائية.



واستهدفت اللقاءات مجموعة من العاملين وأصحاب المصنعين، وتم خلالهما توعية الحضور بمفاهيم واشتراطات السلامة والصحة المهنية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.



وتأتي هذه اللقاءات، ضمن سلسلة لقاءات توعية وإرشادية تنفذها دائرة التوعية والإرشاد خلال شهر ديسمبر 2021.