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وزارة العمل تتفقد الجمعيات التعاونية لتصدير الفراولة شمال القطاع

15 كانون أول / ديسمبر 2021 01:29

وزارة العمل تتفقد الجمعيات التعاونية لتصدير الفراولة شمال القطاع
وزارة العمل تتفقد الجمعيات التعاونية لتصدير الفراولة شمال القطاع

غزة- الرأي

نظم وفد من وزارة العمل، زيارة تفقدية لجمعية بيت لاهيا التعاونية، وجمعية غزة التعاونية للتوت والخضار، شمال قطاع غزة.


وضم الوفد محمد طبيل القائم بأعمال وكيل الوزارة ومدير عام خدمات التشغيل، وأ. محمد الكريري مدير عام الشئون الإدارية والمالية، وأ. نبيل المبحوح مدير الإدارة العامة للتعاون، وأ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني.


واطلع وفد وزارة العمل على سير العمل في الجمعيتين، وبحث العديد من المشكلات والمعيقات التي تواجه عمل الجمعيات، والعمل على تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة للجمعيات التعاونية.


وتخلل الزيارة تفقد سير العمل في محطات تعبئة الفراولة وفحص المنتج قبل عملية التصدير.

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