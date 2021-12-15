وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش بالعمل تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستلم مشاريع تأهيل الطرق الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية 10 مواقع ثقافية استطاعت أن تمثل مرجعاً متكاملاً للقارئ العربي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش خطة عام 2022 مع المؤسسات الدعوية الشريكة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تناقش مع هيئة التقاعد قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستعرض خطتها التنموية الإستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشارك في ترسية عطاء مشروع للتعاونية الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُخطر 6 منشآت تجارية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية "عياش"و"القدرة" يتوجان الجامعة الإسلامية بكأس بطولة الجامعات لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس برئاسة مشعل يصل بيروت
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف والجامعة الإسلامية تحتفلان باختتام مبادرات فريق "نجمة بأخلاقي"

15 كانون أول / ديسمبر 2021 01:32

الأوقاف والجامعة الإسلامية تحتفلان باختتام مبادرات فريق نجمة بأخلاقي
الأوقاف والجامعة الإسلامية تحتفلان باختتام مبادرات فريق نجمة بأخلاقي

غزة- الرأي

احتفلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية وكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، باختتام مبادرات فريق نجمة بأخلاقي وأقيم الحفل في قاعة المؤتمرات العامة بالجامعة بحضور وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا و عميد كلية الشريعة والقانون د. تيسير إبراهيم وممثلون عن وزارة الأوقاف والجامعة، ولفيف من المعنيين والمهتمين، ولفيف من الطالبات.


واستمرت الفعاليات التي نظمها فريق نجمة بأخلاقي مدة شهرين، تخللها تنفيذ العديد من المبادرات القيمة، منها: مبادرة تغليف المصاحب المستعملة، مبادرة نجمة بالكتاب، مبادرة خذ بيمينك واقتدي برسولك، ولاقت تلك المبادرات تفاعلًا كبيرًا ونوعيًا من الطالبات والمستفيدات.


وخلال كلمته في حفل الاختتام، أعرب الأغا عن استعداد الوزارة لتنفيذ ورعاية المبادرات والأنشطة التي تساعد في تعزيز الجوانب الثقافية والمعرفية لدي الطلبة من جانب، وتسهم في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة من جانب آخر.


وقدر الأغا لكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية حرصها الدائم على تنمية قدرات طلبتها، واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المجتمعية بما يسهم في خدمة الطلبة والجامعة والمجتمع.


من ناحيته، عبر إبراهيم عن اعتزاز الكلية بالعلاقة المتينة التي تربطها بوزارة الأوقاف من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة، وشكر عطوفة الوكيل على رعايته لمبادرات فريق نجمة بأخلاقي، وتمنى استمرار التعاون المشترك بما يخدم الطلبة والجامعة والوزارة.

الأوقاف والجامعة الإسلامية تحتفلان باختتام مبادرات فريق نجمة بأخلاقي 267249476_4661907907238583_8133535631666108036_n 266338050_4661907883905252_6051666282899155255_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟