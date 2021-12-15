الأوقاف والجامعة الإسلامية تحتفلان باختتام مبادرات فريق "نجمة بأخلاقي"

غزة- الرأي

احتفلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية وكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، باختتام مبادرات فريق نجمة بأخلاقي وأقيم الحفل في قاعة المؤتمرات العامة بالجامعة بحضور وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا و عميد كلية الشريعة والقانون د. تيسير إبراهيم وممثلون عن وزارة الأوقاف والجامعة، ولفيف من المعنيين والمهتمين، ولفيف من الطالبات.



واستمرت الفعاليات التي نظمها فريق نجمة بأخلاقي مدة شهرين، تخللها تنفيذ العديد من المبادرات القيمة، منها: مبادرة تغليف المصاحب المستعملة، مبادرة نجمة بالكتاب، مبادرة خذ بيمينك واقتدي برسولك، ولاقت تلك المبادرات تفاعلًا كبيرًا ونوعيًا من الطالبات والمستفيدات.



وخلال كلمته في حفل الاختتام، أعرب الأغا عن استعداد الوزارة لتنفيذ ورعاية المبادرات والأنشطة التي تساعد في تعزيز الجوانب الثقافية والمعرفية لدي الطلبة من جانب، وتسهم في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة من جانب آخر.



وقدر الأغا لكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية حرصها الدائم على تنمية قدرات طلبتها، واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المجتمعية بما يسهم في خدمة الطلبة والجامعة والمجتمع.



من ناحيته، عبر إبراهيم عن اعتزاز الكلية بالعلاقة المتينة التي تربطها بوزارة الأوقاف من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة، وشكر عطوفة الوكيل على رعايته لمبادرات فريق نجمة بأخلاقي، وتمنى استمرار التعاون المشترك بما يخدم الطلبة والجامعة والوزارة.