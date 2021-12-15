الأوقاف تستقبل وفداً من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

غزة- الرأي

استقبل د. أحمد مشتهي النائب الأكاديمي لعميد كلية الدعوة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وفداً من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين.



بدوره، أثني مشتهي علي عمل جهاز الاحصاء والدور المهم الذي يقوم به في توفير البيانات والاحصاءات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، مبدياً استعداد الكلية لتعزيز آفاق التعاون مع الجهاز.



وأشاد المركز بدور كلية الدعوة الاسلامية الريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني، وما تحققه من انجازات علمية، شاكراً تعاونها وحرصها علي انجاح عمل الجهاز