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النائب العام يستقبل جهاز الدفاع المدني ويشيد بدوره في خدمة شعبنا

15 كانون أول / ديسمبر 2021 01:45

النائب العام يستقبل جهاز الدفاع المدني ويشيد بدوره البطولي في خدمة شعبنا
النائب العام يستقبل جهاز الدفاع المدني ويشيد بدوره البطولي في خدمة شعبنا

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، بمكتبه وبحضور رئيس ديوانه المستشار محمد مراد، ومدير العلاقات العامة والإعلام علاء الدين الحلو، وفداً من جهاز الدفاع المدني  ترأسه مدير عام الجهاز اللواء زهير شاهين، ولفيف من الضباط من مجلس الجهاز، لتهنئة النائب العام بتوليه المنصب الجديد.


وأشاد المستشار د. النحال،  بجهود جهاز الدفاع المدني وإنجازاته البطولية،  التي انعكست على تعزيز ثقة الجمهور الغزي بأدائه وفاعليته،  مشدداً على عدم  التهاون في تحقيق إجراءات الأمن والسلامة؛ لضمان سلامة المنشأت، وأفراد المجتمع، وعلى عظم المسئولية التي تقع على عاتق الجهاز تجاه المواطن والمجتمع ككل.


بدوره تقدم اللواء شاهين، بدرع التكريم للنائب العام، مؤكداً تكامل الجهود، ومتانة الشراكة بين جهازه والنيابة العامة،  متمنياً لسعادة النائب العام  التوفيق والسداد، وأن يكتب الله على يديه الخير والعدل، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

النائب العام يستقبل جهاز الدفاع المدني ويشيد بدوره البطولي في خدمة شعبنا 266679557_5318286111532492_1984478860527840172_n
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