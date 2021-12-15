وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتح باب التسجيل لبرنامج "غزة تنهض" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تؤهل الطرق الزراعية للحفاظ على سلامة السكان وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل جهاز الدفاع المدني ويشيد بدوره في خدمة شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستقبل وفداً من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والجامعة الإسلامية تحتفلان باختتام مبادرات فريق "نجمة بأخلاقي" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتفقد الجمعيات التعاونية لتصدير الفراولة شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش بالعمل تنفذ لقاءات توعوية لأصحاب المصانع وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستلم مشاريع تأهيل الطرق الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية 10 مواقع ثقافية استطاعت أن تمثل مرجعاً متكاملاً للقارئ العربي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش خطة عام 2022 مع المؤسسات الدعوية الشريكة
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

العدل تعقد ورشة تدريبية حول قانون حماية الأسرة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 02:13

العدل تعقد ورشة تدريبية حول قانون حماية الأسرة
العدل تعقد ورشة تدريبية حول قانون حماية الأسرة

غزة- الرأي

عقدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية دورة تدريبية بعنوان "قانون حماية الأسرة"، وذلك ضمن سلسة دورات تدريبية سيجري عقدها بالتعاون بين الوزارتين.


وقالت آلاء عبد الغفور مساعد قانوني من وزارة العدل، إن الهدف من الدورة تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص لدى المشاركات وزيادة قدراتهن على الربط بين كيفية التعامل مع حالات النساء والفتيات المعنفات وبين القوانين المعمول بها في فلسطين.


كما تهدف لبناء قدرات المشاركات في التعامل مع حالات العنف ضد النساء وتعزيز معرفتهن بأفضل الممارسات لاستقبال النساء ضحايا العنف والاستماع لشكواهن.


وقالت أن قانون حماية الأسرة يهدف بشكل رئيس للحفاظ على وحدة الأسرة وترابطها وحمادية أفرادها من العنف ومحاسبة الجناة وإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة تتميز برؤية واضحة لإزالة كافة أشكال العنف الأمر الذي من شأنه المحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟