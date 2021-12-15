العدل تعقد ورشة تدريبية حول قانون حماية الأسرة

غزة- الرأي

عقدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية دورة تدريبية بعنوان "قانون حماية الأسرة"، وذلك ضمن سلسة دورات تدريبية سيجري عقدها بالتعاون بين الوزارتين.



وقالت آلاء عبد الغفور مساعد قانوني من وزارة العدل، إن الهدف من الدورة تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص لدى المشاركات وزيادة قدراتهن على الربط بين كيفية التعامل مع حالات النساء والفتيات المعنفات وبين القوانين المعمول بها في فلسطين.



كما تهدف لبناء قدرات المشاركات في التعامل مع حالات العنف ضد النساء وتعزيز معرفتهن بأفضل الممارسات لاستقبال النساء ضحايا العنف والاستماع لشكواهن.



وقالت أن قانون حماية الأسرة يهدف بشكل رئيس للحفاظ على وحدة الأسرة وترابطها وحمادية أفرادها من العنف ومحاسبة الجناة وإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة تتميز برؤية واضحة لإزالة كافة أشكال العنف الأمر الذي من شأنه المحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي.