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ثابت يُكرّم المعلمين المشاركين في جائزة معلم فلسطين للعام 2021

15 كانون أول / ديسمبر 2021 02:22

ثابت يُكرّم المعلمين المشاركين في جائزة معلم فلسطين للعام 2021
ثابت يُكرّم المعلمين المشاركين في جائزة معلم فلسطين للعام 2021

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت المعلمة لبنى أبو عودة من مديرية تعليم خانيونس والحاصلة على لقب معلم فلسطين عن محافظات قطاع غزة للعام 2021، كما كرّم جميع المعلمين من القطاع و الذين شاركوا في المسابقة ووصلوا لمنافساتها النهائية.


وشارك في التكريم الذي عُقد بمقر الوزارة بغزة  مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير تعليم خانيونس أ. عبد الرحيم الفرا، وطواقم الإدارة العامة للإشراف التربوي.


وكانت مديريات قطاع غزة قد رشّحت 12 معلماً للمشاركة في المسابقة على مستوى الوطن، وبعد التقييم وقرار لجان التحكيم، وصل للمنافسات قبل النهائية 4 معلمين من قطاع غزة وهم: عمر أبو حماد من مديرية رفح، ولبنى أبو عودة من مديرية غرب خانيونس، وأماني برهوم من مديرية غرب غزة، وإيمان البرعي من مديرية شمال غزة.


وعقب المنافسات النهائية فاز 3 معلمين على مستوى فلسطين منهم المعلمة لبنى أبو عودة من مدرسة خانيونس الثانوية للبنات بمديرية غرب خانيونس حيث حصلت على لقب معلم فلسطين عن محافظات قطاع غزة.


وقدّم ثابت التهاني والشكر والتقدير للمعلمة لبنى أبو عودة  وجميع المعلمين الذين شاركوا بهذه المسابقة، لافتاً إلى أن المعلم الفلسطيني ورغم الظروف الصعبة يحقق النجاحات والإنجازات المميزة.


وأبرق التهاني لجميع المعلمين في فلسطين وقطاع غزة بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني مؤكداً بأننا جميعاً نقف إجلالاً وتقديراً للمعلم الفلسطيني ولدوره في خدمة الأجيال.
من جهته أوضح مطر أن طواقم الإشراف التربوي تتابع النجاحات والمبادرات في الميدان، وتُنفذ خطة متكاملة لتشجيع ودعم جميع المعلمين المميزين والمبادرين وذلك تحت هدف رئيس وهو خدمة العملية التعليمية وطلبتنا.


يشار الى المعلمين من قطاع غزة والذين شاركوا في مسابقة معلم فلسطين للعام 2021 هم:
-لبني سهيل أبو عودة من مدرسة خانيونس الثانوية للبنات بمديرية غرب خانيونس
-أماني محمود برهوم من مدرسة الرافدين الأساسية "ب" المشتركة بمديرية غرب غزة
-عمر خميس أبو حماد من مدرسة مسقط الثانوية "أ" للبينين بمديرية تعليم رفح
-إيمان غازي البرعي من مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات بمديرية تعليم شمال غزة
-زياد سليم أبو شرخ من مدرسة الرافعي الأساسية "ب" للبنين بمديرية شمال غزة
--هاني علي الشريف من مدرسة معين بسيسو الأساسية ا للبنين بمديرية شرق غزة
-تغريد يونس أبو شريف من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بمديرية شرق غزة
-نهى توفيق حلس من مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات بمديرية غرب غزة
-حنان إبراهيم فرج الله من مدرسة البريج الثانوية ا للبنات بمديرية تعليم الوسطى
-هداية جميل البحيصي من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمديرية الوسطى
-مي نبيل الديني من مدرسة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنات بمديرية خانيونس
- إلهام فريد الخطيب من مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات بمديرية رفح

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