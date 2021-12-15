التعليم يبحث تعزيز الشراكة والتعاون مع صحيفة فلسطين

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي تعزيز الشراكة والتعاون مع صحيفة فلسطين.



جاء ذلك، خلال زيارة وفد من وزارة التعليم لمقر الصحيفة بمدينة غزة، حيث ترأس الوفد أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وعضوية مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، و سامي جاد الله رئيس قسم الصحافة والإعلام، و علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.



وكان في استقبالهم رامي خريس مدير تحرير الصحيفة، و نبيل سنونو سكرتير التحرير، حيث أعرب خريس عن سعادته بهذه الزيارة خاصة أن وزارة التعليم أول مؤسسة تزور الصحيفة في مقرها الجديد، بعد إخلاء المقر السابق في برج الجوهرة وتضرره إثر تعرضه للقصف الصهيوني في مايو الماضي.



وثمن خريس دور وزارة التعليم ونجاحاتها المستمرة في تقديم الخدمة التعليمية لأبناء شعبنا، كما أشاد بالنشاط الإعلامي للوزارة في مجال الإنتاج المكتوب والمرئي والمسموع.



كما تحدث خريس عن سعادة صحيفته لمواصلة التعاون مع وزارة التربية خاصة في مجال النشر الإعلامي والمعالجة الصحفية للقضايا التربوية، مقدماً الشكر لأطقم الوزارة لتسهيلهم المستمر لكافة المهام التي نفذتها الصحيفة.



من جهته، قدم النجار التهنئة للأستاذ رامي خريس على تسلمه منصبه الجديد في إدارة تحرير الصحيفة، والتهنئة بالمقر الجديد، مثمنا جهود الصحيفة في تغطيتها ومعالجتها الإعلامية لكافة القضايا التي تهم شعبنا.



وثم!َن النجار العلاقة بين الوزارة والصحيفة، لافتاً إلى أن هناك مشاريع وقضايا يمكن تناولها اعلاميا مثل المبادرات وقصص النجاح و الإنجازات والمشاريع مثل الأبنية المدرسية وبرنامج القيم وغيرها الكثير.



وفي نهاية الزيارة تم التوافق على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، كما قدَّم وفد وزارة التعليم درعاً تكريماً للأستاذ رامي خريس وجريدة فلسطين على جهودها الصحفية وتعاونها مع وزارة التربية.