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تعرف على أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 03:36

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غزة- الرأي:

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء، عدة قرارات هامة ذكرها المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له وهي:

 تفعيل سداد جميع المتأخرات عن الموظفين المسجلة بأسمائهم اشتراكات الكهرباء، بحيث يتم خصمها من المستحقات على أن يستمر إلتزام الموظف بالسداد الآلي حسب نسبة الراتب، وذلك في إطار السعي الحكومي للمساهمة بتحسين خدمات شركة توزيع الكهرباء للمواطنين، وتحصيل ديونها من المشتركين وخاصة موظفي الحكومة عبر السداد الآلي.

اعتماد كشف الرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ضمن المرحلة الثانية، وعددهم (1358) من الرتب السامية التي استوفت كامل الشروط القانونية للترقية.

أقرت اللجنة صرف مبلغ (350,000) دولار لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لتدعيم كاسر الموج بميناء غزة البحري.

واعتمدت اللجنة كل من: دليل إجراءات العمل الموحد للتعامل مع حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف، ولائحة العمل التطوعي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ووثيقة التدخلات لجودة وتكامل بيانات حوادث الطرق.

واطلعت اللجنة على تقرير مقدم من ديوان الموظفين العام حول إجراءات عقد مسابقات الوظائف الاشرافية ضمن المرحلة الأولى في الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدد(300)دائرة، وصادقت اللجنة على الترتيبات اللازمة للإعلان عن نتائج المسابقات الأسبوع القادم من قبل ديوان الموظفين العام.

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