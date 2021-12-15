الأشغال تنهى مشروع تأهيل الطرق الزراعية الممول من Undp

غزة- الرأي:

انهت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع تأهيل الطرق الزراعية في المنطقة الوسطى، والممول من مؤسسة الـ UNDP.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي لتسهيل تنقل المواطنين في مناطق المشروع، نظرًا لوجود شوارع ترابية تتعرض للإنجراف في فصل الشتاء.

كما أوضحت الأشغال أن هذا المشروع على مستوى قطاع غزة، بواقع 40 شارعا في كافة محافظات القطاع.

حيث سيتم تعبيد اكثر من 130 الف متر مربع من الشوارع الزراعية والشوارع التي تتعرض للغرق في فصل الشتاء باستخدام ناتج الكسارة التي تم استخراجها من ركام المنازل المدمرة.

ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات.