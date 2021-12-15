التعليم والمرأة تناقشان تنفيذ مبادرات مع مؤسسات التعليم العالي

غزة- الرأي:

ناقشت وزارتا التربية والتعليم والمرأة مع مؤسسات التعليم العالي انطلاق تنفيذ مبادرات مناهضة العنف ضد المرأة للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

وحضر اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة التعليم بغزة أ. خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، وأ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية، وأ. حسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد، ومن وزارة المرأة أ. نهال حسن، وأ. داليا أبو الحسنين من وزارة المرأة.

وأشاد عدوان بمستوى التبادل والتعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة المرأة، مبيناً أن هذه المبادرات هي حملة توعوية مستمرة لمناهضة العنف ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، شاكراً الفِرَق الشبابية من مؤسسات التعليم العالي التي ستقوم بإشراف وتنفيذ تلك المبادرات.

وبدورها شكرت حسن وزارة التعليم على روح التعاون والمشاركة في العمل والاستجابة البناءة بتنفيذ عدد من المبادرات الشبابية سواء بإشراف مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة أو فرق شبابية للعمل التطوعي، كما استعرضت مع المؤسسات المشاركة تفاصيل كل مبادرة ووقت وكيفية التنفيذ.

وتم التوافق بين الوزارتين ومؤسسات التعليم العالي على أن يبدأ تنفيذ هذه المبادرات -التي ستستمر لمدة أسبوعين- يوم الأربعاء بتاريخ 15/12.