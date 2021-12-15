التعليم العالي يختتم بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة

غزة- الرأي:

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي- دائرة الشؤون والخدمات الطلابية بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وحضر اختتام البطولة التي عُقدت في صالة سعد صايل الرياضية د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وأ. خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، وأ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية، وأ. جابر عياش مستشار المجلس الأعلى، وعدد من مؤسسات التعليم العالي المشاركين في البطولة.

وأكد القدرة أن هذه البطولة تأتي لتنمية مهارات الطلبة وتعزيز الروح الرياضية بين ‏طلبة الجامعات والكليات, مثمنًا روح الحب والأخوة التي يتمتع بها الطلبة والعمل بروح الفريق, ومقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة.

وتميزت البطولة بالمهارة والمنافسة بين الطلبة، حيث فاز بالمركز الأول فريق الجامعة الإسلامية بينما كان المركز الثاني من نصيب فريق جامعة الإسراء.

وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والهدايا على الفائزين والقائمين على البطولة.