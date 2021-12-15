الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلتين الخامسة والسادسة من كشف المسافرين رقم (2021/42)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وذكرت أيضًا أن السفر سيكون متاحًا أيضًا لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/23)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وطالبت الداخلية المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.