الشرطة بغزة تكشف قضية انتحال صفة جمعية خيرية

غزة- الرأي:

كشفت المباحث العامة في غزة قضية انتحال صفة جمعية خيرية وابتزاز مواطنين بعد تلقي القسم لشكوى تقدمت بها إدارة جمعية "قوافل الخير" بغزة لدى النيابة العامة.

وأكدت أنها تابعت الشكوى فور تلقيها من النيابة العامة مفادها قيام مجهول بإنشاء حساب على "الفيس بوك" وقيامه بانتحال صفة الجمعية والتواصل مع المواطنين وابتزازهم.

وذكرت المباحث العامة أنها باشرت بإجراءات المتابعة الفنية عبر قسم الجرائم الإلكترونية، وصولاً إلى تحديد المشتبه به وهو من سكان غزة".

وأوضحت المباحث العامة أنه وبعد إلقاء القبض على المشتبه به أجرت الفحص الفني لجواله الشخصي وحساباته عبر الانترنت، مؤكدةً أنه الشخص ذاته الذي ينتحل صفة الجمعية واعترف خلال التحقيق ومواجهته بالأدلة بما هو منسوب إليه.

ولفتت إلى أنه تم تدوين أقوال المشتبه به وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.