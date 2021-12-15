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مدير عام الشرطة يتابع قضية مقتل المواطن العرجا برفح

15 كانون أول / ديسمبر 2021 08:36

مدير عام الشرطة
مدير عام الشرطة

غزة- الرأي:

تابع مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح قضية مقتل الشاب (محمد هاشم العرجا) من سكان محافظة رفح أمس .

وكان في استقباله مدير شرطة محافظة رفح عميد رأفت سلامة ونائبه عميد خالد الشاعر وضباط من شرطة المحافظة.

واستمع مدير عام الشرطة إلى عدد من وجهاء ومخاتير عائلة العرجا ورجال الإصلاح في المحافظة ،ودعاهم إلى التعامل بحكمة وعدم القيام بأي رد فعل وانتظار حكم القانون مؤكداً أن الشرطة لن تسمح لأحد بأخذ القانون باليد .

ووجه مدير الشرطة كافة الإدارات المُشاركِة في تأمين مكان الحادثة إلى ضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات العائلة .
 

267852175_5199269010117350_2696410616201351043_n مدير عام الشرطة
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