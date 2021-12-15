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بالتنسيق مع جمعية الحق في الحياة

الإرشــاد المروري يُنظم فعالية مرورية لذوي الاحتياجات الخاصة

15 كانون أول / ديسمبر 2021 08:38

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غزة- الرأي:

نظم قسم الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بمحافظة غزة بالتعاون مع جمعية الحق في الحياة, فعاليةً للسلامة المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بمتلازمة داون على مفترق السرايا غرب مدينة غزة .

وتضمنت الفعالية تعريفهم بمكونات الطريق, وأهمية الحفاظ على أنفسهم من خطر الحوادث, بالإضافة إلى تدريبهم على العبور الآمن للطريق .

وفي هذا الصدد ذكر قسم الإرشاد المروري أن الفعالية تهدف إلى تكريس الوعي لدى كل فئات المجتمع المدني والمحلي, والفئات المهمشة والضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة, للحماية من حوادث الطرق والسير بأمان على الطريق.

وتخلل الفعالية تقديم الأطفال لمجموعةِ من الهدايا للسائقين, ولأفراد شرطة المرور المنتشرة على مفترق السرايا, لبّت خلالها شرطة المرور رغبة الطفل "عبيدة" أحد أطفال متلازمة داون بالعمل على مفترق السرايا عبر تسهيل و تنظيم حركة المركبات .
 

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