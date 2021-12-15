الشرطة برفح تحل خلافاً مالياً بقيمة 11 ألف دينار

غزة- الرأي:

أنجزت العلاقات العامة التابعة للشرطة برفح خلافاً مالياً بقيمة 11 ألف و250 دينار بين اثنين من المواطنين على أرض متنازع عليها .

وفي هذا الصدد قال الرائد شريف عاشور من قسم العلاقات العامة بالمحافظة :"إن القسم تلقى تفويضاً من النيابة العامة وعليه تم إحضار طرفي الخلاف للاستماع إلى بيناتهما".

وأضاف " تم طرح الحلول وتقريب وجهات النظر بين الطرفين والتوصل إلى حل ينهي الخلاف .

وأشار عاشور إلى أنه تم التنازل عن الشكوى من قبل المشتكي, وإنهاء ملف القضية بشكلٍ نهائي.

من جانبه أشاد رئيس قسم العلاقات العامة عقيد حجاج الجبالي بالدور الذي تقوم به في متابعة قضايا المواطنين بكل اهتمام، مؤكداً أن الشرطة في خدمة المواطنين علي مدار الساعة.

