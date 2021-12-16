مايكروسوفت تخطط ليجعل Windows Terminal تجربة سطر الأوامر الافتراضية الخاصة بها

تخطط Microsoft لجعل Windows Terminal الخاص بها تجربة سطر الأوامر الافتراضية في Windows 11 العام المقبل، بينما يدعم Windows 11 حاليًا إعداد Windows Terminal كإعداد افتراضى، وكان محاكي المحطة الافتراضى دائمًا هو Windows Console Host، وفقا لتقرير theverge التقنى.

ولم تدعم Microsoft أبدًا استبدال مضيف وحدة التحكم هذا رسميًا، مما يعني أن موجه الأوامر و PowerShell يفتحان دائمًا في Windows Console Host.

وتوضح Kayla Cinnamon ، مديرة برنامج Windows Terminal في Microsoft: "على مدار عام 2022 نخطط لجعل Windows Terminal التجربة الافتراضية على أجهزة Windows 11، وسنبدأ ببرنامج Windows Insider ونبدأ في التنقل عبر الحلقات حتى نصل إلى الجميع على Windows 11."

وعلى الرغم من أن هذا التغيير لن يؤثر على معظم مستخدمى Windows ، سيرى المطورون قريبًا Windows Terminal إذا حاولوا تشغيل موجه الأوامر، كما إنه تغيير يعمل على تحديث بيئة وحدة التحكم في Windows بشكل عام ، خاصة وأن Microsoft قد بذلت الكثير من الجهد لجعل Windows Terminal موطنًا قويًا للمطورين.

وظهر Windows Terminal لأول مرة في نظام التشغيل Windows 10 في عام 2019 ، بعد إعلان مفاجئ في مؤتمر مطوري Build السنوي لشركة Microsoft في ذلك العام، ويتضمن تطبيق Windows Terminal دعمًا لعلامات تبويب متعددة، جنبًا إلى جنب مع السمات والتخصيص والدعم لعرض النص الكامل المستند إلى وحدة معالجة الرسومات والرموز التعبيرية.