الجزائر تفوز على قطر وتتأهل لنهائي كأس العرب

حققت الجزائر انتصارا أمام قطر وتأهلت إلى نهائي كأس العرب في مباراة مشحونة انتهت بعد 16 دقيقة إضافية من عمرها بهدفين لهدف.

وجاء الهدف الجزائري القاتل بضربة جزاء سجلها يوسف بلايلي الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في ذاكرة الجزائريين.

وكاد المنتخب القطري أن يضمن حظوظه في البطولة بعد تسجيل تعادل ثمين في الوقت بدل الضائع بعد نهاية المباراة بالرغم من تقدم الجزائر.

وكان الجميع ينتظر المرور لشوطين إضافيين لكن ضربة الجزائر التي نفذها بلايلي وحصل عليها ابراهيمي قلبت الموازين، وخرج المنتخب القطري مرفوع الرأس بعد مواجهة قوية وصعبة.

وكانت المباراة تكتيكية بامتياز، ومتكافئة بين حامل لقب كأس آسيا، وحامل لقب كأس أفريقيا، ما جعلها أقرب إلى السوبر الآسيوي-الأفريقي، قدم فيها المنتخبان كل ما لديهما للظفر بتأشيرة المرور للنهائي ومقابلة نسور قرطاج.

وخلال الشوط الأول كاد العنابي يصل شباك الجزائر، وأخطر فرصة جاءت بواسطة مهاجم قطر المعز علي حين سدد كرة قوية جداً علت العارضة بقليل.

ولم يلحق بغداد بو نجاح على عرضية قوية جداً من الطيب مزياني كاد أن يفتتح بها باب الأهداف.

وتقدم المنتخب الجزائري في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، مع تسجيل جمال بلعمري هدفاً أنعش المباراة، ودفع المنتخب القطري لمحاولة التعديل.

وتألق مبولحي وصد رأسية بوعلام خوخي مما أراح أعصاب الجزائريين الذين كانوا ينتظرون نهاية المباراة لصالحهم وضمان التأهل.

وحاول المنتخب القطري في عدد من المناسبات تهديد شباك مبولحي لكنه واجه دفاعاً جزائرياً صلباً.

وتميز بلايلي، الذي حصد شهرة عالمية بهدفه الصاروخي في شباك المغرب، والذي تحول لعلامة مميزة، حتى أن الخطوط القطرية اتخذته شعاراً لعلامتها التجارية.

واحتسب الحكم 9 دقائق بدل الضائع بعد نهاية الوقت الرسمي بنفس النتيجة، حاول خلالها المنتخب القطري تسجيل هدف التعادل وضمان حظوظه في البطولة.

وظلت أعصاب عشرات آلاف المشجعين في ملعب الثمامة في قطر ومثلهم ملايين المشاهدين للمباراة في مختلف أنحاء العالم على الأعصاب في انتظار مرور الدقائق الإضافية الأخيرة، وصافرة الحكم إيذاناً بنهاية المباراة.

ولم يستسلم المنتخب القطري حتى آخر لحظة مع استماتة الجزائر في الدفاع عن شباكها نظيفة.

مشوار مميز للجزائر وقطر في الأدوار الأولى

استهل المنتخب القطري مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين (1-0) في المباراة الافتتاحية للبطولة، وحقق انتصارًا مثيرًا على عُمان بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يختتم دور المجموعات بفوزٍ ثالث على حساب العراق (3-0) ويتصدر المجموعة عن جدارة واستحقاق.

وتأهل منتخب قطر إلى دور نصف النهائي بعدما سحق الإمارات بخماسية نظيفة في ربع النهائي.

أما المنتخب الجزائري فتأهل للدور نصف النهائي بفوز صعب على شقيقه المغرب بركلات الترجيح في مباراة نارية قوية صنفت عالمية، انتهت بالتعادل (2-2).

وقبل هذا الدور فاز منتخب الجزائر على السودان برباعية نظيفة في مستهل مشواره في البطولة، قبل أن ينتصر على لبنان بصعوبة في الجولة الثانية (2-0)، وتعادل مع مصر (1-1)، ليتساوى معه في النقاط، ويتأهل إلى المركز الثاني بسبب اللعب النظيف، ويخسر ريادة المجموعة.

تاريخ مواجهات الجزائر وقطر

التقى منتخبا الجزائر وقطر في 5 مباريات كلها ودية، فاز العنابي في مناسبة، مقابل 3 انتصارات للجزائر، وتعادل وحيد، وسجلت الجزائر 6 أهداف وتلقت هدفين من قطر.

اللقاء الأول كان عام 1972، في بطولة كأس فلسطين للأمم، وانتهى بفوز الجزائر بثلاثية دون رد، وكانت المباراة الثانية عام 1989، وتعادل الفريقان بهدف لكل فريق، حيث سجل رشيد أدغي لصالح محاربي الصحراء.

المواجهة الثالثة أقيمت عام 2003، وفاز فيها المنتخب الجزائري مجدداً، بهدف دون رد سجله المهاجم عبد المالك شراد.

وجاءت المواجهة الرابعة بينهما ودياً في 26 مارس/ آذار عام 2015، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدف دون رد.

أما آخر مواجهة جمعت الجزائر وقطر فترجع إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018 على أرض قطر، وانتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدف دون رد سجله هداف نادي السد القطري “بغداد بونجاح” في الدقيقة 56.