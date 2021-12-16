وحدة الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبي تنقذ ساق طفل من البتر

خان يونس- الرأي

تمكن الفريق الطبي في وحدة الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبي بخانيونس، من إنقاذ ساق طفل من البتر، جراء تعرضه لحادثة أدت إلى تهتك العظم وفقدان للجلد و العضلات.

وأفاد د.محمود مطر رئيس وحدة الكسور المعقدة بالمجمع، أن الطفل تعرض على إثر تلك الحادثة لجروح مفتوحة وعظم مكشوف والتهابات شديدة في عظم الساق وفقدان للجلد والعضلات الأمر الذي أدى الى عدم تمكنه من السير على قدمه.

وتابع أنه تم اجراء سلسلة من عمليات التنظيف واستئصال جميع العظام الملتهبة والميتة، ومن ثم اجراء عملية تغطية العظام بواسطة رقعة جلدية وعضلية، إضافة إلى اجراء عدة عمليات تطويل وتعويض النقص فى العظام، وتعديل محور الساق.

وعزا سبب اجراء جميع هذه العمليات حفاظا على ساق الطفل من البتر وعدم حصول أي مضاعفات له وصولا إلى التئام الجروح، وخروجه من المستشفى بعد تلقيه جميع الإجراءات والمتابعات الصحية وتم تركيب جهاز خارجي خلفي يساعده في تثبيت العظم.

ووجه شكره الى الطبيب أحمد المغربي الذي كان على تواصل دائم مع المريض ومشاركته في اجراء العمليات على مدار ذلك العام.