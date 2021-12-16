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المستشار المدهون يؤكد على أهمية تجويد بيئة العمل الحكومي

16 كانون أول / ديسمبر 2021 10:56

المستشار المدهون يؤكد على أهمية تجويد بيئة العمل الحكومي
المستشار المدهون يؤكد على أهمية تجويد بيئة العمل الحكومي

غزة- الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء،  أن القضاء يعمل لتحقيق العدل من خلال تطبيق القانون وإحقاق الحق ونصرة المظلوم والمساواة بين المتقاضين.

وقال المستشار المدهون، إن القضاء مؤسسة خدماتية، وسنسعى لتجويد العمل الحكومي وبيئته ليضاهي العمل الخاص، من خلال الارتقاء به وبالكادر الإداري والفني.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين مع مدراء الدوائر المالية والإدارية، ورؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ بحضور مدير عام المحاكم النظامية المهندس ماهر الرفاتي ومدير مكتب رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني.


وأوضح المستشار المدهون أن رؤساء الأقلام والإداريين هم أعوان القضاة يحملون من الأمانة والتبعة ما يحملون، وهم مسؤولون على الحفاظ عليها فمهمتهم عظيمة وثقيلة
وأردف " يجب أن تعرفوا قدر مهامكم وأمانتكم لتردوها لأصحابها بشكل سليم، لأن حقوق المواطنين بين أيديكم وأنتم مسؤولون عنها، وإياكم أن تخذلوا أبناء شعبكم وتخونوا أمانتكم".


من جهته قال المهندس الرفاتي " سنصون الأمانة وسنكون خير داعم للمسيرة القضائية لنرتقي معا نحو تجويد العملية القضائية ونكون عون ورافعة وفقا لتوجيهاتكم والسياسة التي يضعها المجلس".


وتم التوافق على عقد لقاء شهري للاطلاع على أحوال العمل وتبادل الخبرات بين المحاكم لتعميم الحسن منها وتجاوز المعيقات التي تعترض العمل.

المستشار المدهون يؤكد على أهمية تجويد بيئة العمل الحكومي 267647874_5000571303308938_4754046307154161484_n
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