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الصحة تكثف الجولات الرقابية لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين

16 كانون أول / ديسمبر 2021 10:59

الصحة تكثف الجولات الرقابية لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين
الصحة تكثف الجولات الرقابية لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين

غزة- الرأي

أكد مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة الصحة د. ايمن الحلبي الى سعي فريقه لمراقبة سير العمل بأدق التفاصيل في جميع مرافق الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور، مشيرا الى أنه تم رصد (46) تقريرا رقابيا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021، حيث تم رفعها لجهات الاختصاص، في حين بلغ عدد الزيارات الرقابية (173) زيارة، وعدد التوصيات (151) توصية، إضافة الى (704) ملاحظة رقابية.

وأوضح د. الحلبي أنه يتم خلال الجولات الرقابية رصد أهم الملاحظات والتوصيات الرقابية حول الأداء والخدمات الصحية المختلفة التي تقدمها الوزارة، وكذلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع، لافتا الى وجود عدة دوائر مختصة في مجال الرقابة حيث تقوم الدائرة الفنية بمتابعة الأداء الفني لكافة التخصصات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدائرة المالية ترصد الإيرادات والنفقات والالتزام بالأنظمة والقوانين ضمن السياسات المعمول بها في الوزارة، في حين تقوم الدائرة الإدارية بمراقبة مدى الالتزام بالقوانين والنظم الإدارية المعمول بها في جميع مرافق وزارة الصحة ورفع التوصيات والذي يهدف للتحسين المستمر في الأداء، وتقديم الخدمات الصحية الملائمة للمرضى.

الصحة تكثف الجولات الرقابية لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين الصحة تكثف الجولات الرقابية لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين
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