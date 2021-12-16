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تحت شعار "غزة تنهض"

"الشباب والثقافة": بدء التسجيل ببرنامج تمويل المشاريع الصغيرة الأحد

16 كانون أول / ديسمبر 2021 11:15

غزة - الرأي

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، عن بدء التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج "دلني على السوق" لتمويل المشاريع الصغيرة للشباب، تحت شعار "غزة تنهض" والذي تنفذه بدعم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بقيمة (150) ألف دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أحمد محيسن أن البرنامج يأتي في إطار المساعي الحكومية للمساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني المعطل عن العمل، والحد من البطالة، لافتًا إلى أن البرنامج يساهم في إحداث تغييرًا إيجابيًا لدى الفئة المستهدف من الناحية المادية والاجتماعية والنفسية، ويساهم بشكل فاعل في الاستقرار المجتمعي.

وقال محيسن: "تم تخصيص هذه النسخة من برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة للشباب المتضررين من العدوان الاجرامي الأخير غزة، في الفئة العمرية 22-35 عام، سواء تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم".

وأضاف: "سيتم من خلال البرنامج تقديم تمويل لتنفيذ مشاريع ريادية صغيرة للشباب في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتجارة والزراعة والحرف، بنظام القرض الحسن وفق آليات السداد المعتمدة لدى صندوق دعم الشباب الفلسطيني"، مبينًا أن تمويل المشاريع يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار، مع وجود استثناءات لبعض المشاريع المتميزة على ألا يتجاوز التمويل 7000 دولار للمشروع الواحد.

وأشار محيسن إلى أن التسجيل في المشروع يتم إلكترونيا من خلال الرابط: https://bit.ly/3m7tlcB، وسيبدأ يوم الأحد الموافق 19/12/2021، ويستمر حتى 02/01/2022.

وأكد محيسن أن آلية اختيار المشاريع ستتم وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتساوي الفرص بين كافة المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في المجالات المحددة للإشراف على فرز وتدقيق الطلبات وتحديد المشاريع الملائمة لأهداف البرنامج واختيار المشاريع حسب الجدوى الاقتصادية والواقعية.

يذكر أن النسخة الثانية من برنامج "دلني على السوق"، تم اطلاقها مطلع العام الحالي وتم من خلالها تمويل تنفيذ (30) مشروعًا رياديًا للشباب في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتجارة والزراعة والحرف.

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