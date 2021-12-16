بلدية دير البلح: الانتهاء من مشروع تأهيل الطرق الزراعية

الوسطى- الرأي

أفادت دائرة المشاريع ببلدية دير البلح بانتهاء أعمال مشروع تعبيد الطرق الزراعية باستخدام الركام المطحون الممول من الـ UNDP بالتعاون مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بإشراف طواقم بلدية دير البلح والـ UNDP.

وأوضح مدير دائرة المشاريع فاخر الكرد، أنه تم استلام المشروع من شركة الرمال الذهبية المنفذة للمشروع والاطلاع على الأعمال المنجزة بما يتلائم مع خطة المشروع ويحقق الفائدة المرجوة.

وبين أنه تم خلال المشروع تأهيل شارع رسمي أبو قاسم وشارع أبو خصيوان غرب وادي السلقا بطبقة كسارة سمك ٢٠سم وطبقة كركار سمك ٥سم فوقها، الأمر الذي يخفف من معاناة المواطنين وخصوصاً خلال فصل الشتاء ويتيح لهم الوصول إلى منازلهم بسهولة.

ونوه إلى حاجة المدينة إلى هذا النوع من المشاريع التي تعزز خدمة التدخل في حال الطوارئ ووصول آليات البلدية لمنطقة الوادي في حال المنخفضات الجوية.