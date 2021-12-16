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التعليم تعلن نتائج الدورة (الاستكمالية) من امتحان الثانوية العامة

16 كانون أول / ديسمبر 2021 12:13

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس، نتائج الدورة الثالثة (الاستكمالية) من امتحان الثانوية العامة للعام 2021.

وقالت الوزارة، إن (3450) من الطلبة تقدموا لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية؛ توزعوا على مختلف الفروع، حيث نجح منهم (2149) بنسبة عامة (بلغت 62.32%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام (83.92%)، وتمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة؛ للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على موقعها وعلى كافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها وللمديريات، وسيتم تسليم الكشوف للمديريات اليوم بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم الأحد في مديريات التربية والتعليم.

وتقدمت "التربية والتعليم" بالتحية والشكر إلى الجهات الداعمة والمساندة الرسمية والوطنية والشعبية وطاقم العاملين في الوزارة والمديريات على الجهد المبذول لإنجاح امتحان الثانوية العامة في هذه الدورة.

يمكن فحص النتائج عبر الرابط التالي:http://tawjihi.mohe.ps. 

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