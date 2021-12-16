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تفاصيل تنظيم العمل التطوعي بالمؤسسات الحكومية في غزة

16 كانون أول / ديسمبر 2021 12:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- بسام العطار- الرأي

أعلن مدير عام الشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة جمال العقيلي، عن تفاصيل اعتماد لائحة العمل التطوعي في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية التي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية أمس الأربعاء.

وقال العقيلي في حديث لإذاعة "الرأي" اليوم الخميس، إن اللائحة تنص على حفظ حقوق وكرامة المتطوعين الشباب ومتابعة عملهم خلال طيلة فترة التطوع، وتكريمهم بعد الانتهاء من الخدمة، وحصولهم على شهادة خبرة معتمدة من ديوان الموظفين العام يستفيد منها خلال التقديم لمسابقة في إحدى الوظائف المعلنة.

وبين أن الشخص المتطوع يمكنه الاستفادة هو وعائلته من خدمات التأمين الصحي بشكل مجاني، لافتاً إلى أن اللائحة تضمن أيضاً له حق التعويض في حالة تعرض الشاب المتطوع للأذى الجسدي أو المعنوي، وكذلك في حالات الوفاة، حيث يعامل معاملة الموظف.

وفي تفاصيل وشروط التطوع، ذكر العقيلي أن الشخص المتطوع يجب أن يكون متخصصاً ويمتلك المهارة الكافية والمطلوبة في مجال عملة التطوعي، وأن تستمر فترة تطوعه لمدة ستة شهور قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يحق له الحصول على وظيفة ثابتة إلا من خلال دخوله في مسابقة.

وأشار إلى أن كل مؤسسة حكومية ترغب في استقبال متطوعين عليها وضع خطة سنوية شاملة تتضمن احتياجاتها من المتطوعين من حيث الأعداد والتخصصات.

وأوضح العقيلي، أنه بإمكان كل مؤسسة الاطلاع على منصة اللائحة الكترونياً والخاصة بعملية التطوع، لمعرفة طبيعة التخصصات والكفاءات وأعداد المسجلين فيها، لسد احتياجاتها المهنية والفنية.

وذكر مدير عام الشباب أن ديوان الموظفين العام سيعلن قريبا عن بدء العمل في هذه اللائحة/ حيث تنص اللائحة في الأحكام العامة، أن تمنح كل دائرة أو مؤسسة فترة ستة شهور من تاريخ توقيع عقد التطوع لتصويب أوضاع التطوع لديها.

وأكد العقيلي سعي الهيئة وحرصها للنهوض بواقع العمل الشبابي في قطاع غزة لدورهم المهم في خدمة المجتمع والمساهمة في عملية النهضة والتغيير.

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