الحكم المحلي تكرم محاضري اللقاءات التثقيفية للمخاتير ورجال الإصلاح

غزة- الرأي

كرمت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير، وجهاء ورجال الاصلاح الذين شاركوا في إلقاء اللقاءات التثقيفية للمخاتير ووجهاء المجتمع.



وكرم م. سمير مطير الوزير السابق للشباب والرياضة د. محمد المدهون؛ د.نسيم ياسين، د. ماهر الحولي.



جاء ذلك، بحضور المستشار حسن ابو ريالة الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي، مدير عام التخطيط والسياسات م.منى سكيك، رءيس قسم المخاتير أ. عفيف عروق.



وعبر وكيل الوزراة عن شكره للمحاضرين ودعمه لفئة المخاتير، موضحا أهمية اللقاءات التثقيفية والتي من شأنها تعزيز المفهوم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة.



وكانت بلديات قطاع غزة قد استضافت سلسلة اللقاءات برعاية وزارة الحكم المحلي.

