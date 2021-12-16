وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تهنئ النائب العام بتوليه المنصب الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تفتتح دورة في إدارة المشاريع لموظفي التعاون الدولي بالوزارات وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تُنهي مخالصة عمالية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تتابع اغلاق مكب الفخاري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية لـ413 حالة زراعة الكلى وكالة الرأي الفلسطينية غزة: فتح باب التسجيل للاستفادة من قرض الزواج وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تكرم محاضري اللقاءات التثقيفية للمخاتير ورجال الإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنفذ أعمال صيانة لشبكة الإنارة بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل تنظيم العمل التطوعي بالمؤسسات الحكومية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن نتائج الدورة (الاستكمالية) من امتحان الثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية لـ413 حالة زراعة الكلى

16 كانون أول / ديسمبر 2021 12:56

الصحة: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية لـ413 حالة زراعة الكلى
الصحة: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية لـ413 حالة زراعة الكلى

غزة- الرأي

ذكر تقرير أداء وحدة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة، الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية لشهر نوفمبر من العام الحالي 2021، أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية لمرضى زراعة الكلى والذي بلغ عددهم (413) مريض، مشيرا ان عدد المرضى الذين تم زراعة الكلى لهم ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى منذ فبراير 2013 وحتى أغسطس (110) مريض.

وأفاد التقرير أن عدد مرضى الفشل الكلوي والذين تم اجراء الغسيل الكلوي (الديلزة) لهم (1043) مريض خلال نوفمبر، في حين بلغ عدد جلسات الغسيل (11،493) جلسة.

وتناول التقرير أنه تم متابعة وتسهيل زراعة (6) قرنيات لهذا الشهر، إضافة الى التواصل المباشر لمتابعة ترخيص زراعة القرنيات في المراكز والمستشفيات الخاصة بطب وجراحة العيون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟