الصحة: المستشفيات تقدم الرعاية الصحية لـ413 حالة زراعة الكلى

غزة- الرأي

ذكر تقرير أداء وحدة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة، الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية لشهر نوفمبر من العام الحالي 2021، أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية لمرضى زراعة الكلى والذي بلغ عددهم (413) مريض، مشيرا ان عدد المرضى الذين تم زراعة الكلى لهم ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى منذ فبراير 2013 وحتى أغسطس (110) مريض.

وأفاد التقرير أن عدد مرضى الفشل الكلوي والذين تم اجراء الغسيل الكلوي (الديلزة) لهم (1043) مريض خلال نوفمبر، في حين بلغ عدد جلسات الغسيل (11،493) جلسة.

وتناول التقرير أنه تم متابعة وتسهيل زراعة (6) قرنيات لهذا الشهر، إضافة الى التواصل المباشر لمتابعة ترخيص زراعة القرنيات في المراكز والمستشفيات الخاصة بطب وجراحة العيون.