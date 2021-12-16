سلطة المياه وجودة البيئة تتابع اغلاق مكب الفخاري

غزة- الرأي

قالت مدير دائرة الصرف الصحي والنفايات الصلبة في وحدة حماية البيئة م.محمد مصلح، إن السلطة تتابع بشكل دوري مكبات النفايات واتباعها للاشتراطات البيئية .

وتابعت الطواقم مشروع اغلاق مكب الفخاري القديم واعادة تشكيل المكب، اضافة لتفقد مشروع معالجة العصارة بضخها وفق نظام محكوم لمحطة معالجة خانيونس.

وعدّ رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، أن طواقم وحدة حماية البيئة تعمل بكل ما هو متوفر لديها من امكانيات للحفاظ على البيئة والتخفيف من حدة التلوث الموجود لضمان العيش في بيئية سليمة للمواطن الفلسطيني.