"الخارجية" تفتتح دورة في إدارة المشاريع لموظفي التعاون الدولي بالوزارات

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي وديوان الموظفين العام دورةً تدريبيةً متخصصةً في تطوير مهارات العاملين فـي دوائر المشاريع والتعاون الدولي والعلاقات الدولية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.



وجرى الافتتاح بحضور ممثلين عن الخارجية واللجنة العليا للمشاريع وديوان الموظفين وممثل عن شركة التدريب، وذلك صباح اليوم (15 ديسمبر 2021م) في قاعة التدريب الدبلوماسي بالخارجية.



ويهدف التدريب لتطوير مهارات 25 موظفاً حكومياً من الموظفين العاملين في دوائر المشاريع والتعاون الدولي، وإكسابهم خبرات وتجارب جديدة من خارج القطاع الحكومي.

تلقى المشاركون في التدريب معلومات جديدة عن خارطة منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، كما تلقوا معلومات أساسية في كتابة مقترحات المشاريع من قبيل صياغة الأهداف والمبررات وربطها بخطط التنمية المحلية والدولية.



ويذكر أنَّ هذا اللقاء هو الأول في الدورة التدريبية، ومن المقرر أن يستمر التدريب لنحو شهرين ونصف، بواقع 4 ساعات تدريبية للقاء الواحد.