وزارة العدل تهنئ النائب العام بتوليه المنصب الجديد

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل حسن مرتجى، والمدراء العامون في الوزارة، مهنئين سيادته بالمنصب الجديد.



وأشاد المستشار النحال بالجهود المقدرة التي بذلها فريق العمل بوزارة العدل في الفترة السابقة، وخدمتهم الحثيثة لقطاع العدالة ولأبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر، مؤكداً على أن المسئولية مشتركة بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وخدمة المواطن الغزي.



من جهته تقدم مرتجى ووفد الوزارة بدرع التكريم للنائب العام، متمنين له التوفيق والسداد، وأن يكتب الله على يديه الخير والعدل للبلاد.

