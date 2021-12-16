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"مديرية التدريب" بالداخلية تُنظم حملة تبرع بالدم لطواقمها وطلاب دوراتها

16 كانون أول / ديسمبر 2021 01:18

"مديرية التدريب" بالداخلية تُنظم حملة تبرع بالدم لطواقمها وطلاب دوراتها

غزة- الرأي

نظمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الشفاء، صباح الخميس ، حملة تبرع بالدم بمشاركة طاقم المديرية وطلاب الدورة التأسيسية 37 وذلك بمقرها بأنصار غرب غزة.

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة الرائد عمر القوقا أن الهدف من تنظيم الحملة هو تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية الحملة في دعم وزيادة رصيد بنك الدم في مستشفى الشفاء.

من جانبها، ثمنت إدارة بنك الدم مساهمة مديرية التدريب بشكل دوري في دعم مخزون الدم لدة وزارة الصحة الفلسطينية بغزة مؤكدين أن الحملات التطوعية تُساهم في خدمة المواطنين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

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